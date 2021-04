Maltempo: Sardegna,bufera grandine e neve sopra i 1000 metri

Una bufera di grandine e neve si è abbattuta nel Nuorese sopra i 1000 metri in questa primavera insolita per l'isola, dove le temperature sono scese notevolmente. A Fonni sul Bruncuspina la colonnina di mercurio segna meno uno e le precipitazioni nevose sono cadute abbondanti durante la giornata. Ma il nevischio è arrivato anche nei paesi di Fonni e Desulo, alti mille metri circa e in alcuni casi nei paesi circostanti fino agli 800 metri. "La Sardegna è stata raggiunta da un minimo depressionaro che ha favorito numerose cellule temporalesche su tutta l'isola e che tra i 1000 e i 1200 metri ha favorito nevicate" spiegano gli esperti dell'ufficio meteorologico dell'Aeronautica Militare presso la base di Decimomannu. Sulle cime di Bruncuspina e Separadorgu a Fonni, le nevicate sono iniziate ieri a 1500 metri, oggi con le temperature ancora giù, la neve ha fatto la comparsa anche sulle cime più basse e nei paesi più alti.