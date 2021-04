Vaccini: somministrazioni proseguono nel Sassarese

Continua nell'hub di Alghero (complesso sportivo "Mariotti") la vaccinazione degli anziani di età compresa fra i 70 e i 79 anni residenti nei comuni di Ittiri, Monteleone Rocca Doria e Giave. Questo il calendario per la prossima settimana comunicato dall'Ats. Per i domiciliati a Ittiri: lunedì 19 aprile 2021, dalle ore 11 alle ore 15 i nati dal 1 luglio 1946 al 31 dicembre 1947; martedì 20 aprile, dalle ore 11 alle ore 15 i nati dal 1 gennaio 1948 al 30 giugno 1949; mercoledì 21 aprile, dalle ore 11 alle ore 15 i nati dal 1 luglio 1949 al 31 dicembre 1950; giovedì 22 aprile, dalle ore 11 alle ore 15 i nati dal 1 gennaio 1951 al 31 dicembre 1951.

Per i domiciliati a Monteleone Rocca Doria: lunedì 19 aprile , dalle ore 16 alle ore 17 i nati dal 1942 al 1951. Per i residenti a Giave: martedì 20 aprile, dalle ore 15 alle ore 18 i nati dal 1942 al 1951.

Nel frattempo la Assl di Sassari fa sapere che lunedì 19 aprile nel Palazzetto dello Sport del Comune di Bono e martedì 20 aprile nel Comune di Pozzomaggiore nelle sale adiacenti al Centro di Santa Croce, si svolgerà la somministrazione delle prime dosi del vaccino anti Covid-19 ai cittadini con più di ottant'anni residenti o stabilmente domiciliati in questi due Comuni. Per recuperare le giornate ritardate dai focolai in loco, sarà possibile vaccinare anche i pazienti fragilissimi aventi diritto e residenti o domiciliati nei due Comuni.

Per Bono sarà inoltre possibile vaccinare anche tutti i cittadini della fascia di età dai 70 ai 79 anni nella giornata di martedì 20 aprile.