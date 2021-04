Maltempo: nevica su monti del Gennargentu in Sardegna

Spruzzzata di neve tardiva sulle cime del Gennargentu. Stamattina la coltre bianca è apparsa sulle vette di Separadorgiu e Bruncuspina a 1500 metri di altezza. Le temperature in montagna stamattina erano vicino allo zero, ma dovrebbero abbassarsi ancora e scendere a sotto lo zero nella giornata di domenica. previste anche ulteriori nevicate nelle prossime ore anche a 1200 metri. Nel frattempo pioggia e temperature in calo anche in altre parti dell'Isola dove, localmente, si stanno verificando dei brevi temporali.