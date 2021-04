Maltratta un cucciolo di cane, denunciato a Budoni

(ANSA) - NUORO, 15 APR - Un uomo di 68 anni di Budoni è stato sorpreso dai Carabinieri della locale stazione in un terreno di sua proprietà dove teneva un cucciolo di cane legato con un peso da un chilo al collo.

L'uomo è stato così deferito in stato di libertà per i maltrattamenti all'animale.

Il cucciolo è stato visitato dal veterinario di turno nella sede dell'anagrafe canina dell'Asl di Olbia ed è stato accertato che le sue condizioni sono buone. Ora l'animale è stato affidato al settore di vigilanza del Comune di Budoni, che si avvale di un'associazione di volontariato di Siniscola alla quale il cucciolo è stato di fatto consegnato per la custodia e le cure.

