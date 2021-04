Covid:sindaco Cagliari, sì ad aperture di bar e ristoranti all'aperto

Sindaco di Cagliari d'accordo su riaperture di bar, ristoranti e teatri all'aperto. E su una accelerazione della campagna vaccinale. Due punti fermi nella lotta alla pandemia. Per questo il Comune ha messo a disposizione dell'ATs venti dipendenti per chiamare e prenotare il vaccino per gli over 80. "E spiace dire - spiega il primo cittadino - che partiremo solo oggi perché purtroppo mancavano le dosi".

Truzzu ha spiegato le sue strategie su Facebook. "I dati indicano che il contagio all'esterno è molto raro - sottolinea Truzzu - E non è più possibile continuare a tenere chiuse tutte le attività. Urgono altre soluzioni che permettano la riapertura immediata, come appunto l'utilizzo dei posti a sedere all'esterno e su prenotazione, stabilendo protocolli rigidi e sanzioni pesanti per chi non rispetta le regole". Un invito a fare in fretta. "Dopo più di un anno di pandemia, siamo tutti stanchi - confessa Truzzu - Si può essere rigorosi con la sicurezza e intelligenti e coraggiosi sulle riaperture. Di certo non possiamo più aspettare. È ora di far ripartire questo Paese, una volta per tutte".