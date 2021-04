Covid: contagi in calo in Sardegna, 279 casi ma 9 decessi

(ANSA) - CAGLIARI, 15 APR - Curva dei contagi in discesa in Sardegna dopo il picco di ieri sopra i 500 casi. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale ne sono stati rilevati 279, portando così a 50.524 le positività al Covid-19 complessivamente accertati nell'Isola dall'inizio dell'emergenza. Si registrano anche 9 decessi (1.302 in tutto).

In totale sono stati eseguiti 1.113.378 tamponi, con un incremento di 4.263 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività scende al 6,5% rispetto al 9,3 di ieri.

Resta stabile a 350 il numero delle persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 54 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare toccano quota 17.238, i guariti invece sono 31.580 (+308). Sul territorio, dei 50.524 casi positivi complessivamente accertati, 12.972 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.695 (+54) nel Sud Sardegna. (ANSA).