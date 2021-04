Un rifugio a Punta Giglio, sfida al turismo sostenibile

DI GIAN MARIO SIAS

A Punta Giglio, nel Parco di Porto Conte, ad Alghero, la natura accoglie amanti di trekking, bici e passeggiate. Per la cooperativa chiamata non a caso "Quinto elemento", lì anche l'uomo si integra bene. L'idea ha ispirato la partecipazione al bando del 2017 del Demanio statale per rigenerare la vecchia batteria militare che sovrasta l'area e farne un "Rifugio di mare", nome del progetto che ha vinto la gara per iniziative di turismo lento. Sarà una foresteria con 7 stanze e 20 posti letto, la vecchia cisterna una vasca ludica, fattispecie di piscina prevista dalle norme e non sinonimo per aggirarle: poco più alta di un metro, non necessita di pavimentazioni inidonee all'area né di bagnino.

L'area ristoro valorizzerà le eccellenze locali. Sarà una struttura per chi già visiterebbe l'area: sportivi e amanti della natura. D'accordo col Parco, ospiterà un percorso museale naturalistico e uno storico, grazie al restauro dei resti del secondo conflitto mondiale. Non è un resort di lusso, ma il Comitato per Punta Giglio la pensa diversamente. Ispirato da associazioni ambientaliste come il Gruppo di intervento giuridico, osteggia l'iniziativa - forse - fuori tempo massimo: bando del 2017, trafila autorizzativa completata nel 2020, l'ostilità è emersa con l'accantieramento dei lavori, il mese scorso. "Tra non fare nulla e la speculazione c'è lo sviluppo sostenibile", dice Doris Zaccaria, ravennate trapiantata a Milano prima di scegliere Alghero, cofondatrice della coop e ispiratrice del progetto.

Ma i critici preferirebbero che non si facesse nulla: per rispetto di piante e animali o per paura che le carte non dicano tutto. La protesta è tardiva ma aspra: è stata interessata la Procura di Sassari, presto toccherà al Tar. Ogni documento è stato spulciato, le norme esaminate, le parole degli enti coinvolti - tra chi ha dato l'ok e chi non ha battuto ciglio - lette come artifici lessicali. "Consentono un resort nell'area protetta", affermano col timore che si privatizzi quel gioiello grezzo. Tra informazioni contrastanti e distanze acuite dai social, la querelle non è sul progetto, di cui molti sanno poco, ma sul modo in cui si è venuti a conoscerlo.

"È passato sotto traccia", è la protesta. "Bando pubblico e partecipato", replica la cooperativa, vincitrice tra 26 proposte provenienti da più parti, anche dagli Usa, ma non la Sardegna. Nell'ultima assemblea del Parco il direttore Mariano Mariani ha detto che lo Stato starebbe vendendo il faro di Capo Caccia. "Dobbiamo opporci con ogni forza", tuona l'opposizione, chiedendo di "sdemanializzarlo e metterlo a disposizione del Parco".

Punta Giglio non è una privatizzazione, ma un affidamento in gestione per nove anni più nove eventuali, ma - a voler trovare una falla nel via libera al Rifugio - il riferimento è utile se si torna al 2017: perché nessuno contestò il bando? Ben venga un Rifugio che valorizza un bene fatiscente, ma non è tardi per chiedere a enti e istituzioni che certe scelte siano partecipate.