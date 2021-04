Vaccini: Sardegna quinta per inoculazioni su 100mila abitanti

La Sardegna si classifica al quinto posto per numero di dosi di vaccino somministrate giornalmente ogni 100mila abitanti. L'infografica curata da Paolo Spada per Public Fluorish Studio tiene conto del valore medio degli ultimi sette giorni (prime + seconde dosi). Isola quinta dietro Umbria, Liguria, Marche e Molise. Ieri, nei vari hub dell'Isola - apprende l'ANSA dall'assessore della Sanità Mario Nieddu - sono state inoculate 6.357 dosi, "ma potrebbero essere di più - precisa - perché le registrazioni continuano oltre l'orario di chiusura degli hub". La Sardegna resta invece quart'ultima per numero di dosi giornaliere inoculate (l'82%) rispetto a quelle consegnate.