ANSA-IL-PUNTO/COVID: vaccinazione, la Sardegna accelera

(ANSA) - CAGLIARI, 13 APR - La Sardegna si classifica al quinto posto per numero di dosi di vaccino somministrate giornalmente ogni 100mila abitanti. L'infografica curata da Public Fluorish Studio tiene conto del valore medio degli ultimi sette giorni (prime + seconde dosi). L'Isola è quinta dietro Umbria, Liguria, Marche e Molise. Ieri, nei vari hub sono state inoculate 6.357 dosi, "ma potrebbero essere di più - osserva l'assessore della Sanità Mario Nieddu - perché le registrazioni continuano oltre l'orario di chiusura degli hub". Ma resta quart'ultima per numero di dosi giornaliere inoculate (l'82%) rispetto a quelle consegnate.

Intanto da oggi sono operativi i centri di Oristano e Dolianova, attivazioni che seguono a stretto giro le aperture del secondo hub di Nuoro e quelli di Quartu e Ozieri, avviati alla fine della scorsa settimana.

A Oristano, nei 3mila metri quadri della struttura comunale del Palazzetto dello Sport in località Sa Rodia, la campagna è partita con l'immunizzazione dei cittadini over 70, non esenti per patologia. L'hub, che a regime conterà dieci postazioni vaccinali, potrà somministrare fino a 1.500 dosi al giorno. A Dolianova, invece, nel Centro di aggregazione sociale di Su Cuccureddu, scendono in campo dodici medici di famiglia del Parteolla.

Intanto nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 327 nuovi contagi su 4.125 test effettuati. Si registrano anche otto nuovi decessi (1.285 in tutto). Sono 340, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-1), mentre sono 56 (+1) quelli in terapia intensiva.

E sul fronte politico, non si placano le polemiche sul pranzo 'proibito' di Sardara. Il caso irrompe in Consiglio regionale e spuntano fuori nuovi nomi, tra politici e funzionari riconducibili alla Regione, che sarebbero stati nell'hotel termale in questione violando le norme anti Covid-19. Tra questi, citato dal capogruppo del Psd'Az Franco Mula durante una discussione molto animata, l'ex assessore degli Enti locali Cristiano Erriu (Pd). L'opposizione - che alla fine ha occupato l'Aula interrompendo la seduta - chiede che il presidente della Regione Christian Solinas venga a riferire sull'accaduto.

