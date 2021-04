Vaccini: Sardegna recupera gap, 80% dosi somministrate

La Sardegna accelera e recupera posizioni nella campagna nazionale di vaccinazione anti covid. Salgono a 322.360 le dosi somministrate, a fronte delle 402.820 consegnate sinora alla Regione, con una percentuale - aggiornata a questa mattina - dell'80%. Al pari della Sardegna, con l'80%, c'è anche la Liguria, davanti a Basilicata, Calabria e Puglia. La media nazionale è dell'83,7%.

Intanto dopo l'inaugurazione, sabato scorso del nuovo hub di Quartu Sant'Elena e l'apertura di un secondo centro a Nuoro, per domani, martedì 13 aprile, è prevista l'apertura da parte dell'Ats di un nuovo hub per la somministrazione dei vaccini a Oristano.

In particolare, sino a questa mattina - secondo i dati del report del governo - in Sardegna sono stati somministrati 86.706 vaccini ad operatori sanitari e sociosanitari; 21.186 al personale non sanitario; 16.126 ad ospiti di strutture residenziali; 97.285 agli anziani con più di 80 anni; 7.979 ai dipendenti delle Forze Armate; 21.885 al personale scolastico; 71.193 nella categoria "Altro".