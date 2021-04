Covid: appello Assl Oristano, al P.soccorso solo per urgenze

"Invitiamo i cittadini a recarsi al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino solo in casi di effettiva necessità e urgenza". E' l'appello che il commissario straordinario della Assl di Oristano, Antonio Cossu, rivolge alla popolazione. A causa della recrudenza della pandemia, negli ultimi giorni si è verificato un afflusso particolarmente elevato di pazienti, alcuni dei quali sospetti o accertati Covid che devono necessariamente essere gestiti attraverso percorsi e in spazi dedicati. Il numero di questi casi è in costante crescita, sottolinea la Assl, anche in considerazione del fatto che risultano difficilmente trasferibili in altri reparti Covid dell'Isola, a loro volta al limite del livello di saturazione.

Per questo motivo il Pronto Soccorso del San Martino - ospedale nel quale non è presente un reparto dedicato ai soggetti Covid positivi - si è fatto carico di questi pazienti, ospitandoli all'interno della propria area d'isolamento per assicurare loro l'assistenza necessaria. "Stiamo facendo enormi sforzi per garantire la prosecuzione delle attività di emergenza-urgenza a tutti i pazienti - spiega il commissario - ma chiediamo a tutti i cittadini di utilizzare responsabilmente, in questo momento più che mai, il Pronto Soccorso, in cui recarsi solo nei casi più gravi, e di rivolgersi al proprio medico di famiglia, pediatria di libera scelta o guardia medica negli altri casi».