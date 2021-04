Vaccini: campagna Ats nel Sassarese, nuovo calendario

(ANSA) - SASSARI, 10 APR - Continua la campagna di vaccinazione contro il covid 19 nel distretto sanitario di Sassari. La direzione della Assl sassarese ha diffuso il calendario dell'attività del centro vaccinale allestito nei locali di Promocamera, valido da domani a mercoledì 14 aprile.

Domenica 11 aprile, dalle 9 alle 19 possono ricevere la somministrazione della prima dose del vaccino anti covid-19 tutti i cittadini con più di 80 anni del Distretto di Sassari che, per qualsiasi motivo, non siano ancora stati vaccinati.

Lunedì 12 aprile sono chiamati a vaccinarsi i cittadini di Sennori: dalle 9 alle 13 quelli nati tra il 1946 e il 1951; dalle 13 alle 19 quelli nati tra il 1942 e il 1945.

Martedì 13 aprile sarà la volta dei cittadini di età compresa fra i 70 e i 79 anni, residenti nei Comuni di Chiaramonti (dalle ore 9 alle 10), Sedini (dalle 10 alle 11), Tergu (dalle 11 alle 12), Viddalba (dalle 12 alle 13), Osilo (dalle 13 alle 14.30), Nulvi (dalle 14.30 alle 16), Stintino (dalle 17 alle 18) e Santa Maria Coghinas (dalle 18 alle 19).

Mercoledì 14 aprile possono ricevere la prima dose del vaccino i cittadini residenti o domiciliati a Sassari, secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 10 i nati a gennaio, febbraio e marzo del 1944; dalle 10 alle 11 i nati a aprile, maggio e giugno del 1944; dalle 11 alle 12 i nati a luglio, agosto e settembre del 1944; dalle 12 alle 13 i nati a ottobre, novembre e dicembre del 1944. Nel pomeriggio la somministrazione prosegue con i nati nel 1945: dalle ore 14 alle 15 i nati a gennaio, febbraio e marzo; dalle 15 alle 16 i nati ad aprile, maggio e giugno; dalle 17 alle 18 i nati a luglio, agosto e settembre; dalle 18 alle 19 i nati a ottobre, novembre e dicembre.

Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini appartenenti a queste specifiche categorie dovranno rispettare i giorni e gli orari indicati ed essere muniti di tessera sanitaria e documento di identità. (ANSA).