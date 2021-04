Inter: Conte "contro il Cagliari ci aspetta gara difficile"

(ANSA) - MILANO, 10 APR - "Sorprende vedere il Cagliari in questa posizione di classifica. Il Cagliari si giocherà le sue chance salvezza, erano partiti con altri obiettivi quest'anno.

Ci aspettiamo una gara difficile, loro sono in una posizione di classifica pericolosa. E sorprende, perché ha una buona rosa".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari. "Nainggolan? Lo ringrazio per il periodo con noi, per il periodo in cui ho avuto l'opportunità e il piacere di allenarlo. Poi sono state fatte altre scelte. Ma è il passato, dobbiamo pensare al presente. Dovremo fare attenzione a Radja, che l'anno scorso ci fece gol". (ANSA).