Basket: la Dinamo si rituffa in campionato, sfida a Treviso

(ANSA) - SASSARI, 10 APR - "Abbiamo bisogno e voglia di tornare a vincere". L'assistant coach della Dinamo Banco di Sardegna, Edoardo Casalone, motiva il clan biancoblu in vista del rush finale in campionato. Sassari ha smaltito l'uscita di scena dall'Europa, dettata anche dalla sfortuna: nel momento di maggior forma, il Banco ha patito molti infortuni e alcuni casi di positività al Covid-19. La quarantena ha ridisegnato il calendario del girone L di Champions, rendendo proibitivo il tentativo di rimediare ai passi falsi commessi nelle prime sfide.

Ora ai ragazzi del coach Gianmarco Pozzecco resta il campionato.

Si riparte domani alle 12 da Treviso. Per la Dinamo il lunch match dell'11/o turno di ritorno è l'occasione per consolidare la classifica e proseguire nella ricerca della condizione ottimale dopo il reintegro di Marco Spissu, Eimantas Bendzius e gli altri che nell'ultimo mese e mezzo sono stati fermati dal coronavirus o dai problemi fisici.

"Treviso è in ritmo, nelle ultime uscite ha fatto bene, esprime un buon basket", avverte Casalone. "Noi veniamo dalla partita opaca di sabato scorso contro Bologna", spiega. "In questo periodo tutte le squadre stanno cercando la forma migliore in vista della volata finale e della post season", sostiene, mentre Sassari ha "bisogno di ricostruire" dopo un periodo decisamente difficile e faticoso, con un tour de force di sei partite in meno di due settimane. "I ragazzi hanno voglia di tornare in forma - conclude Edoardo Casalone - andremo su un campo difficile, ma vogliamo riprende a esprimere la nostra pallacanestro". (ANSA).