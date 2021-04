Vaccini: via alle attività nell'hub di Ozieri

Ha aperto i battenti ieri e sarà inaugurato domani alla presenza dell'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, l'hub vaccinale di Ozieri, ospitato nei locali del quartiere fieristico di San Nicola. Le somministrazioni sono iniziate ieri pomeriggio con i cittadini non fragili con più di 75 anni del distretto di Ozieri, a eccezione di quelli dei Comuni in zona rossa: Bono e Bultei.

Il centro, allestito in collaborazione con l'amministrazione comunale , sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato mattina dalle 9 alle 13. La struttura è dotata di 3 postazioni per l'accettazione degli utenti, di 5 per l'anamnesi e 8 per la somministrazione dei vaccini, tutte saranno attivate progressivamente con l'aumentare degli cittadini contattati.