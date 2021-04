Vaccini: quasi 30mila dosi somministrate nell'Oristanese

Ammontano a 28.492 le dosi di vaccino complessivamente somministrate sinora in provincia di Oristano. E continuano le vaccinazioni dei cittadini con 80 o più anni d'età nei paesi della provincia. I team vaccinali Assl Oristano saranno presenti nei seguenti paesi: Martedì 13: Asuni (I dosi), Seneghe (I dosi), Uras (I dosi), Marrubiu (II dosi), Oristano - Poliambulatorio (II dosi); Mercoledì 14: Genoni (I dosi), Ruinas (I dosi), San Nicolò d'Arcidano (I dosi); Allai (II dosi), Marrubiu (II dosi), Bosa (II dosi), Montresta (II dosi); Giovedì 15: Ales (II dosi), Busachi (II dosi), Cabras (II dosi); Venerdì 16: Gonnostramatza (II dosi), Siapiccia (II dosi), Villanova Truschedu (II dosi), Cabras (II dosi) Sabato 17: Curcuris (II dosi).

A Oristano città domenica 18 aprile sarà replicato il vax day, con la somministrazione delle seconde dosi ai cittadini over 80 che hanno già ricevuto la pima dose domenica 28 marzo. I cittadini dovranno presentarsi all'ospedale San Martino alla stessa ora e dallo stesso ingresso in cui si sono presentati domenica 28 marzo: non sarà effettuata alcuna convocazione diretta. Nel corso della prossima settimana saranno inoltre inoculate le prime dosi nei paesi di Bidonì, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile e Fordongianus, secondo un calendario in via di definizione per via di diverse esigenze organizzative.

Intanto, per via dell'elevato numero di casi di positività nei paesi di Sennariolo e Solarussa, sono attualmente sospese le somministrazioni delle I dosi, che saranno eseguite non appena la situazione tornerà alla normalità, mentre a Samugheo si sta procedendo alla inoculazione delle II dosi in modalità drive-in, per evitare eventuali situazioni di rischio, e valutando le singole situazioni in relazione a eventuali positività.