Vaccini: a Stintino dosi per i nati tra il 1942 e il '51

(ANSA) - STINTINO, 09 APR - In vista dell'avvio della campagna vaccinale nel territorio amministrato, il Comune di Stintino annuncia l'inizio delle somministrazioni per gli anziani nati tra il 1942 e il 1951 residenti in paese.

Tutti gli interessati sono invitati - fa sapere l'amministrazione comunale - a contattare l'ufficio comunale di Protezione civile per fornire i propri dati anagrafici e il proprio contatto telefonico, così da agevolare la trasmissione degli elenchi all'Assl di Sassari per programmare le convocazioni.

L'ufficio è contattabile allo 079522028 e allo 079522030 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13. (ANSA).