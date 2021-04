Travolto in moto e trascinato, muore 60enne a Olbia

Ancora un incidente mortale a Olbia. Nella tarda serata di ieri è morto Tonino Altana, 60 anni, di Buddusò, residente in città.

L'uomo si trovava sulla Statale 131 Dcn tra Nuoro e Olbia in sella alla sua Vespa Piaggio Px 200, a poca distanza dall'aeroporto gallurese, quando è stato centrato da un fuoristrada. Sbalzato sul guardrail e poi in terra, è stato poi investito da un furgoncino che l'ha schiacciato e trascinato per alcune decine di metri.

Per il 60enne non c'è stato niente da fare, nonostante il tempestivo intervento dell'equipe sanitaria del 118, intervenuta insieme agli agenti della Polizia stradale, impegnati a fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente e sulle sue cause.