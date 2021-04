Promocamera è un hub, Fiera autunno salta anche quest'anno

"Promo Autunno" non si farà neanche nel 2021. Il centro fieristico di Promocamera, a Predda Niedda, che ospita abitualmente la kermesse dedicata all'eccellenza sarda, è stato trasformato in un grande hub vaccinale a tempo indefinito, fino alla fine dell'emergenza. Al di là della compatibilità dell'evento con le norme anti-assembramento oggi in vigore, nel territorio non esistono altre strutture per una manifestazione di questa portata.

"È una scelta sofferta ma inevitabile, che lascia molta amarezza ma che non ci abbatte", dichiara l'imprenditore Claudio Rotunno, ideatore e patron della manifestazione. "I locali di Promocamera rappresentano un luogo di speranza per il ripristino della salute pubblica e il ritorno alla normalità, confidiamo che proprio da qui si riparta per restituire slancio anche all'economia di un territorio in forte sofferenza", aggiunge Rotunno, che intanto annuncia un'edizione "in grande stile per il 2022". Per il sindaco di Sassari, Nanni Campus, "la cancellazione dell'evento è l'emblema dell'attuale situazione di un comparto che più di altri soffre la grave crisi economica, ma ci auguriamo nel 2022 di tagliare ancora una volta il nastro di una delle più importanti iniziative economiche del Nord Sardegna e di tutta l'isola".