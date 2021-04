Oltre 100mila euro da Conad alle Caritas della Sardegna

Oltre centomila euro alle Caritas sarde in aiuto a circa 1.700 famiglie in difficoltà. È quanto donato da Conad Nord Ovest nell'ambito delle iniziative per il 60esimo anno di attività della cooperativa. Soldi che sono stati trasformati in 25.000 pasti sulle tavole delle province di Cagliari, Iglesias, Sassari, Oristano e Nuoro.

"In Italia ci sono migliaia di famiglie in grande difficoltà, molte delle quali non più in grado di acquistare beni per sopravvivere. I dati drammatici che tutti abbiamo davanti agli occhi ci hanno spinto a intervenire concretamente aiutando più di 10.500 famiglie, con una donazione pari a 160.000 pasti - dichiara Valter Geri, presidente di Conad Nord Ovest - Celebrare i nostri primi 60 anni con azioni concrete per sostenere le comunità e ringraziare per la fiducia che i nostri clienti ci dimostrano quotidianamente, è stato del tutto naturale". 38mila euro sono andati alla Caritas di Sassari, 34mila a Cagliari. Il resto a Iglesias (13mila) e 8mila a testa a Nuoro e Oristano.

"C'è un grande sforzo anche in Sardegna da parte di tutte le Caritas diocesane - commenta Raffaele Callia, delegato regionale - nel dare una risposta efficace alle richieste di aiuto, sia in termini morali, psicologici e relazionali, con un servizio di ascolto e orientamento che si è particolarmente intensificato in quest'ultimo anno, sia in termini di prossimità concreta attraverso gli aiuti alimentari, i sussidi economici, le consulenze legali, i farmaci, e tante altre iniziative frutto della 'fantasia della carità'. Bisogna sottolineare che se è vero che si sono moltiplicati i problemi e le fragilità, è altrettanto vero che è cresciuta la solidarietà di tante persone e di tante realtà imprenditoriali, anche della grande distribuzione".