Moby Prince: speciale Tgr su Rai3 a 30 anni dalla tragedia

Alla tragedia del Moby Prince, avvenuta trent'anni fa, la Testata Giornalistica Regionale della Rai, diretta da Alessandro Casarin, dedica uno speciale di 45 minuti, in onda su Rai3 il 10 aprile alle 9.40, con servizi, testimonianze e approfondimenti. La trasmissione, curata e prodotta dalla sede Rai di Cagliari, ripercorre quella che è considerata la più grave tragedia della marineria italiana in tempo di pace, ma anche uno dei grandi misteri italiani. Il 10 aprile del 1991 il traghetto della Navarma partì da Livorno diretto a Olbia con a bordo 141 persone, di cuio 26 sardi, tra passeggeri e membri dell'equipaggio. A 2 miglia e mezzo dal porto entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo: si sviluppò un violento incendio e alla fine si contarono 140 vittime e un solo sopravvissuto, il mozzo napoletano Alessio Bertrand. I familiari delle vittime hanno contestato per anni la verità processuale secondo la quale alla base della tragedia c'erano la presenza della nebbia e un errore umano.

Nel 2018 una commissione parlamentare d'inchiesta ha sostanzialmente ribaltato la ricostruzione ufficiale dei fatti. Lo speciale TGR Moby Prince, curato da Roberto Gueli, Andrea Caglieris e Flavia Corda con la supervisione tecnica di Francesco Pandolfi e condotto da Paolo Mastino, ripercorre i momenti più importanti con immagini e testimonianze esclusive. Da quelle realizzate subito dopo la tragedia al ricordo dei familiari delle vittime. 140 storie intrecciate da trent'anni: da quella dei figli del comandante del traghetto, Angelo e Luchino Chessa, a quella della coppia che per il proprio viaggio di nozze scelse la nave per paura dell'aereo. Dalla vicenda del medico a bordo per sostituire un collega alla famiglia del secondo ufficiale che all'ultimo momento non salì sul traghetto diretto a Olbia. Fino al ricordo dei tanti marittimi, in gran parte campani, che quel giorno persero la vita sul posto di lavoro. Nei vari servizi periti, esperti e membri della commissione d'inchiesta raccontano le novità emerse in questi trent'anni. Alla trasmissione, in onda dal porto di Olbia dove il Moby Prince non è mai arrivato, hanno preso parte con diversi contributi le Tgr Rai di Ancona, Cagliari, Firenze, Milano e Napoli.

Anche il Comune di Cagliari domani commemora la tragedia: alle 9.30 in piazza Vittime del Moby Prince (fronte Capitaneria di Porto in via Roma), si svolgerà la cerimonia con il sindaco Paolo Truzzu, il Prefetto di Cagliari Gianfranco Tomeo, il Presidente dell'Autorità Portuale Massimo Deiana, il Direttore Marittimo e Capo del Compartimento di Cagliari cap. di Vascello Mario Valente e il Presidente dell'Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince Luchino Chessa. (ANSA).