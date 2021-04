Covid: aumentano contagi e ricoveri in Sardegna, 4 i decessi

Sono 48.315 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 380 nuovi casi contro i 305 di ieri. In totale sono stati eseguiti 1.057.452 tamponi, per un incremento complessivo di 7.955 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positività del 4,7%. Si registrano anche quattro nuovi decessi (1.259 in tutto).

Ancora in sofferenza gli ospedali. Sono 321 i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi (+19), 50 (+1) quelli in intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.078. I guariti sono complessivamente 30.595 (+126), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono 12. Sul territorio, dei 48.315 casi positivi accertati, 12.284 (+87) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.415 (+84) nel Sud Sardegna, 4.147 (+21) a Oristano, 9.562 (+104) a Nuoro, 14.907 (+84) a Sassari. (ANSA).