Casa: budget spesa si abbassa anche per effetto pandemia

(ANSA) - CAGLIARI, 09 APR - In Sardegna il budget a disposizione delle famiglie per l'acquisto di una casa nella maggior parte dei casi non supera i 169mila euro. È l'analisi dell'Ufficio studi Gruppo Tecnocasa relativo al mese di gennaio.

In generale, rileva il report, l'effetto della pandemia inizia a farsi sentire sulla capacità di spesa: c'è infatti maggiore prudenza e nonostante il desiderio di acquistare la casa sia sempre vivo, cresce la percentuale di chi vuole destinare a questo acquisto capitali più contenuti.

A Carbonia e Iglesias nell'80 e rotti percento dei casi lo sforzo economico non supera i 119mila euro. Anche a Oristano, Sassari e Tortolì più della metà dei potenziali acquirenti si ferma a questa soglia.

A Cagliari c'è buona propensione all'acquisto di case più costose: il 28,7 percento si allarga a 249mila euro. C'è anche un 4,5 percento che si spinge sino a 474mila euro. (ANSA).