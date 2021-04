Bando Mise: Todde, la Sardegna avrà quanto le spetta

Il bando Mise "Macchinari intelligenti" riguarda fondi della programmazione 2014-2020 destinati alle Regioni che nel 2014 erano inserite nell'Obiettivo 1. La Sardegna è tornata nell'Obiettivo 1 solo nel 2017 e per questo non è stato possibile includerla tra i beneficiari. Lo spiega la sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, intervenendo su Facebook sulla discussione nata intorno al bando e all'esclusione dell'Isola. "Queste sono regole di programmazione europee e non possono essere modificate dal Mise", ha chiarito l'esponente pentastellata del Governo.

Concetti che ha ribadito in una lettera indirizzata ai presidenti di Confindustria e Confapi. "Ho specificato - riassume Todde - che la Sardegna sarà inclusa nel settennato di programmazione 2021-2028 e, in modo che non si perda alcuna opportunità, la Direzione Incentivi del Mise ha dato piena disponibilità ad inserire il tema Macchinari Intelligenti nell'accordo di programma stilato proprio tra il Mise e la Regione Sardegna durante il Governo Conte 2". "L'Isola - assicura la sottosegretaria - non sarà esclusa da nulla di quanto le spetti e la collaborazione in questo senso con la Regione Sardegna è massima".