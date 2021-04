Covid: Sardegna rischia zona rossa da lunedì, Rt troppo alto

Da lunedì la Sardegna rischia di trovarsi in zona rossa. Secondo quanto apprende l'ANSA, a determinare il cambio di colore sarebbe principalmente il valore dell'indice di contagiosità R(t) che in quest'ultima settimana, complice anche l'aumento di focolai localizzati in Comuni già finiti in zona rossa, è balzato ben oltre la soglia di 1,25. La retrocessione dell'Isola non sarebbe legata invece ad altri indicatori. Per l'ufficialità si dovrà comunque attendere la conferma della cabina di regia quando domani, come ogni venerdì, comunicherà i dati del monitoraggio settimanale definendo i nuovi colori delle regioni.