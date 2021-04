Air Italy: sindacati in rivolta dopo stop alla proroga Cig

"Air Italy è indisponibile a prorogare la cassa integrazione per i dipendenti, intervengano il governo nazionale e le Regioni Sardegna e Lombardia, ma intanto i lavoratori della società in liquidazione sono pronti ad aderire in massa alla manifestazione del comparto, in programma a Roma il 14 aprile". È la dichiarazione di guerra dei sindacati all'indomani dell'incontro con i rappresentanti dell'ex Meridiana, durante il quale è stato annunciato che entro l'estate gli ultimi due Boeing 737 Max verranno messi fuori flotta e sarà formalmente chiesta la cancellazione del Certificato di operatore aereo.

"È inammissibile che 1.350 famiglie vengano private del sostegno al reddito messo a disposizione dallo Stato a causa della totale indisponibilità di chi ha provocato uno dei più grossi disastri industriali del nostro Paese", tuona Marco Bardini, segretario regionale dell'Anpav. "La trattativa prosegua alla presenza dei liquidatori, dei rappresentanti delle Regioni Sardegna e Lombardia e del governo. Abbiamo chiesto un incontro urgente al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti", annuncia.

"Oggi il trasporto aereo non offre prospettive di ricollocazione per i lavoratori di Air Italy, perciò è irricevibile la posizione aziendale rispetto alla procedura di licenziamento collettivo - sbotta Gianluca Langiu della Fit-Cisl Gallura - L'azienda valuti se accedere alla cassa integrazione in deroga".

Per Elisabetta Manca della Uiltrasporti Nord Sardegna "è necessario continuare a garantire il reddito dei dipendenti anche dopo il 30 giugno e lavorare per costruire un progetto industriale capace di garantire loro nuove prospettive". Anche Nicola Contini di Ugl Trasporto Aereo chiede che "si costruisca un percorso che porti alla proroga della Cig". Sergio Prontu della Filt-Cgil Gallura sollecita l'avvio della Cig in deroga "almeno sino al 31 dicembre". Nel frattempo "si valuti la costituzione di un vettore dentro il processo di rilancio di una compagnia di bandiera che unifichi le vertenze Alitalia e Air Italy". Per l'Usb è assurdo che "l'azienda valuti inappropriata la proposta sindacale di un eventuale utilizzo della cig in deroga".