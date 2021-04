Aerei: dal 2022 quattro tratte Jet2 tra Olbia e Inghilterra

Birmingham, Leeds Bradford, Manchester e Londra Stansted. Sono le quattro destinazioni che dal maggio 2022 saranno collegate direttamente con l'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia dalla compagnia aerea Jet2.com. I quattro voli diretti dal Regno Unito faranno dello scalo gallurese la prima destinazione sarda per il vettore, in risposta alla crescente domanda in terra britannica di viaggi verso l'isola.

Dal 29 maggio al 30 ottobre l'Olbia-Birmingham sarà ogni domenica, mentre dal 25 maggio al 26 ottobre il volo per Leeds Bradford sarà il mercoledì. Da Manchester e da Londra Stansted si viaggerà il mercoledì e la domenica dall'1 maggio al 30 ottobre.

Con Olbia diventano sette gli aeroporti italiani in cui sarà presente la compagnia. Il "Costa Smeralda" si aggiungerà a Catania, Olbia, Napoli, Pisa, Roma, Venezia e Verona. "Stiamo continuando a vedere una grande richiesta per l'estate 22, quindi stiamo aggiungendo la Sardegna al nostro programma per dare ai clienti e agli agenti di viaggio ancora più scelta", spiega Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays. "Siamo entusiasti e sicuri che questa destinazione diventerà popolare tra i nostri clienti", aggiunge.

"Siamo lieti di accogliere Jet2.com a Olbia", dice Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar. "L'ingresso del nuovo vettore e del tour operator jet2hodlidays è in linea alla strategia del nostro aeroporto che punta ad allargare il proprio network nel Regno Unito, mercato che nei prossimi anni contribuirà di certo alla ripresa del traffico".