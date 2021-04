Scuola: 550 in quarantena, Alghero rinvia rientro in classe

Dati Covid ancora allarmanti nelle scuole di Alghero: con 21 classi e 550 persone in quarantena, fra studenti e docenti, il rientro in classe è rinviato di una settimana in tutti gli istituti. Il sindaco Mario Conoci ha deciso di sospendere in via precauzionale l'attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido fino al 12 aprile compreso. La sospensione è stata decisa con un'ordinanza firmata e pubblicata stamattina.