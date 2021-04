Nuovo verde nelle aiuole delle piazze di Cagliari

Ortensie e macchia mediterranea per le aiuole di piazza Garibaldi, piazza Del Carmine e la nuova area giochi del parchetto di via Euclide. Nei giorni scorsi l'intervento del Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica con i rinforzi provenienti dal vivaio comunale di Corongiu.

"Con la nuova stagione - commenta l'assessora al Verde pubblico Paola Piroddi - non si ferma l'impegno dell'amministrazione nel tenere vivi gli allestimenti del verde cittadino. Un impegno che, oltre a mantenere il decoro nei parchi e nelle vie cittadine, cerca di venire incontro alle sollecitazioni che giungono dalla cittadinanza e dai membri del Consiglio comunale, in perfetto accordo con quanto previsto dalle linee programmatiche di mandato della nostra amministrazione e valorizzando le risorse a disposizione, come il vivaio comunale di Corongiu e le sue produzioni".