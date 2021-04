Covid: zone rosse nell'Isola, la mappa delle scadenze

(ANSA) - CAGLIARI, 06 APR - La zona rossa a Bultei e Bono scade oggi. E al momento non c'è nessuna proroga: senza un provvedimento dei sindaci domani sarà di nuovo in fascia arancione. Uri ha prorogato il 'rosso' sino al 20 aprile, Gavoi invece va avanti con il lockdown sino al 13. Idem Soleminis, mentre il vicino comune di Burcei termina il periodo di massime restrizioni ventiquattro ore dopo, il 14.

A Villa San Pietro stop il 12 come a Donori. Pula dovrà aspettare un altro po': la zona rossa rimane in vigore fino al 16. A Samugheo in queste ore è in corso una sessione di test molecolari sulla base dell'ultima ordinanza firmata questa mattina che ha proproato il lockdown sino all'11. Anche Sindia resta in zona rossa ma sino al 9. Stessa sorte per Golfo Aranci.

Per Pozzomaggiore il lockdown si prolunga sino all'11. Anche Sennariolo continua per ora a rimanere in zona rossa: l'ordinanza scade il 18 aprile. (ANSA).