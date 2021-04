Covid: tappa a Sennori dello screening "Sardi e Sicuri"

Sabato 10 e domenica 11 aprile la campagna di screening "Sardi e Sicuri", promossa dalla Regione e realizzata da Ares-Ats, arriva a Sennori. I tamponi naso faringei gratuiti saranno effettuati nella palestra di via Massarenti, messa a disposizione dal Comune. Per effettuare il test non sarà necessario prenotarsi, sarà sufficiente presentarsi all'hub muniti di tessera sanitaria e indossando la mascherina.

Tuttavia, al fine di evitare assembramenti, l'amministrazione comunale invita i cittadini a recarsi preferibilmente in palestra rispettando le seguenti fasce orarie: sabato 10 aprile, ore 08.30 - 13.00 cognomi con la lettera iniziale dalla lettera A alla lettera E; sabato 10 aprile, ore 14.00 - 18.00 cognomi con la lettera iniziale dalla lettera F alla lettera M; domenica 11 aprile, ore 08.30 - 13.00 cognomi con la lettera iniziale dalla lettera N alla lettera R; domenica 11 aprile, ore 14.00 - 18.00 cognomi con la lettera iniziale dalla lettera S alla lettera Z.

Saranno utilizzati i tamponi antigenici rapidi, il cui risultato si otterrà in 15 minuti. Sarà chiesto di lasciare un numero di cellulare al quale sarà inviata la password per leggere il referto. Chi dovesse risultare positivo sarà contattato nell'arco della stessa giornata e sottoposto a tampone molecolare. Non può partecipare allo screening chi è sottoposto a misure di isolamento da parte di Ats Sardegna (persone accertate positive o sottoposte a quarantena).