Covid: casi tra studenti, chiuse a Cagliari diverse scuole

A seguito di diversi casi di infezione da Covid-19, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha disposto, temporaneamente e in attesa delle indagini epidemiologiche, con decorrenza immediata e sino al 18 aprile compreso, la chiusura della Scuola Primaria "Satta" dell'Istituto Comprensivo Satta Spano De Amicis.

Disposta anche, temporaneamente e in attesa delle indagini epidemiologiche, con decorrenza immediata e sempre sino al giorno 18 compreso, la chiusura del plesso "Via Porrino 2" della Scuola Secondaria di Primo Grado "Vittorio Alfieri +Conservatorio". Chiuse, inoltre, con decorrenza immediata e sino al 18 compreso, il plesso "Via Melis" del Liceo Scientifico "Michelangelo"; il plesso Liceo Scientifico Internazionale "Via Torino" del Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II". Prima delle riaperture, tutti gli edifici scolastici dovranno essere sanificati.

Con un'altra ordinanza del sindaco è stata disposta anche la proroga della chiusura della Scuola Primaria Giovanni Lilliu, Plesso Via Garavetti e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti sino al 13 aprile e la proroga della chiusura della Scuola Secondaria Ugo Foscolo, Plesso Viale Marconi e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti sino al 18 aprile.