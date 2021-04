Covid: 159 casi ad Alghero, soprattutto giovani asintomatici

Salgono a 159 le persone positive al coronavirus ad Alghero. Un dato in continua crescita dovuto in gran parte, spiega l'amministrazione comunale, all'aumento dei contagi registrato nelle scuole, soprattutto in giovani asintomatici. "Proprio per questo i contagi hanno profili di rischio maggiori - commenta il sindaco, Mario Conoci - Dobbiamo aumentare la prudenza che deve essere sempre in cima ai nostri comportamenti e aumentare il senso di responsabilità, adottando la stessa attenzione che abbiamo adottato in tutto questo periodo".