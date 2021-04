Basket: Dinamo Sassari in Champion per salvare l'orgoglio

La Dinamo torna in campo stasera in Champions League per salvare l'orgoglio e cancellare lo zero dalla casella delle vittorie. Sfumata la qualificazione alla Final Eight, per i ragazzi di coach Pozzecco inizia oggi un altro tour de force, con altre tre partite in sette giorni. Il primo appuntamento è per le 20.30 di questa sera, al PalaSerradimigni, con la sfida europea contro i cechi del Nymburk per vendicare la beffa dell'andata, quando i biancoblu incassarono una sconfitta di 1 punto, maturata all'ultimo secondo, dopo un clamoroso errore arbitrale.

Gara inutile ai fini della qualificazione, come la partita di giovedì 8 aprile, sempre al PalaSerradimigni, alle 18.30, contro il Bamberg. Anche verso i tedeschi la Dinamo ha fame di rivincita, ma la testa, e la strategia, potrebbe essere già al più importante appuntamento di domenica 11, che vedrà i biancoblu impegnati sul parquet di Treviso in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva nella composizione della griglia finale dei playoff scudetto. In palio ci sarà infatti la conquista del quarto posto nella classifica di campionato, che il Banco si contende con Venezia e con la stessa Treviso. Per la Dinamo, che sarà di nuovo al completo dopo la serie di assenze legate ai contagi Covid, sarà fondamentale ritrovare la forma fisica, allontanare gli spettri delle ultime sconfitte e gestire al meglio le energie.