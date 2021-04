Tennis: Atp 250 entra nel vivo, Cagliari aspetta Musetti

(ANSA) - CAGLIARI, 05 APR - Entra nel vivo l'Atp 250 di Cagliari di tennis. Aspettando i turni di Sonego, Travaglia e Musetti ai sedicesimi escono Gaio, sconfitto in due set dal serbo Djere. Niente da fare nelle qualificazioni per Viola, battuto da Kovalik. Ieri avevano già salutato il torneo di singolare Jacopo Berrettini, Pellegrino e Forti. Oggi bene, a sorpresa, in due set il bulgaro Gerasimov sull'argentino Pella.

Mentre Hanfmann si è aggiudicato il match maratona con Paul: due ore e cinquantasei minuti. Finisce al tie break l'esordio di Zeppieri: il 19enne azzurro stravince il primo set, perde il secondo. Poi viene sconfitto da Bedene.

Domani è il giorno dell'esordio di Musetti, a fine mattinata con Novak. "Dopo Miami sono ritornato a casa - ha detto il talento azzurro - ho fatto due giorni di allenamento e poi sono venuto a Cagliari per abituarmi al cambio di superficie.

Ovviamente ora ci sono più pressioni ed aspettative su di me.

Spero di potermi confermare questa settimana, sto giocando bene e mi sento a mio agio in questo posto bellissimo". Il presidente Angelo Binaghi coccola il suo campione. Ma non solo lui: "Avere dieci giocatori nei primi cento del mondo è un successo di tutto il movimento tennistico italiano, a cui la federazione dà l'impostazione, e che quindi sento nostro. Sinner? Credo che per lui sia un vantaggio avere altri nove connazionali nei top 100, così da avere meno pressione, ma anche creare un sistema competitivo come successo nel tennis femminile nel recente passato". In programma domani anche il derby Cecchinato-Fabbiano, mentre Travaglia dovrà provare a superare Simon. In campo anche il numero 10 al mondo Matteo Berrettini, in doppio col fratello Jacopo. (ANSA).