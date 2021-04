Covid: positivo anche Cragno, si allarga cluster azzurri

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Anche il portiere del Cagliari Alessio Cragno è positivo al Covid, e si aggiunge agli altri giocatori risultati contagiati dopo gli impegni con la Nazionale (Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo). Monitorato con attenzione dal suo rientro dalla trasferta azzurra, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri e si trova attualmente in isolamento. Il gruppo squadra ha già iniziato l'isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà a quanto previsto dal protocollo. Il club ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti. Sabato era sceso in campo con il Verona perché gli esiti dei tamponi giovedì e venerdì erano negativi.

Il giocatore, una volta tornato a Cagliari, ha seguito tutte le indicazioni precauzionali del club. Allo stadio è andato con la sua auto e non con il pullman della squadra. Ieri il nuovo test.

E questa volta l'esito è stato positivo. (ANSA).