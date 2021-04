Vaccini: Solinas, puntiamo a 119mila dosi alla settimana

La Sardegna accelera sulle vaccinazioni anti-Covid arrivando a registrare l'83,3% delle dosi somministrate su quelle ricevute, restando però sempre al penultimo posto nazionale. Nell'ultima settimana l'Isola ha raggiunto il picco delle 9mila inoculazioni in un unico giorno.

"L'immunizzazione di tutta la popolazione sarda - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas - è per noi la massima priorità. Un traguardo che intendiamo raggiungere nel più breve tempo possibile e per questa ragione l'intero sistema è al lavoro su obiettivi importanti. Una sfida che saremo assolutamente in grado di vincere quando per l'Isola verranno rispettate le consegne di dosi di vaccino nelle quantità e nei tempi programmati".

Attualmente sono un'ottantina i punti di somministrazione nei centri ospedalieri e territoriali. "Stiamo potenziando la nostra capacità con l'attivazione di nuovi hub - afferma Solinas - e si lavora per garantire la loro operatività fino a 16 ore al giorno. Sono già sei quelli in funzione, a Nuoro, Sassari, Alghero, Olbia e due a Cagliari. La settimana prossima prevediamo l'apertura di altre strutture, tra queste gli hub di Quartu, al Palazzetto dello sport, e Oristano. Proseguiremo con soluzioni che ci consentiranno di rendere sempre più capillare la campagna sul territorio. Nessun sardo sarà lasciato indietro.

Entro la metà di aprile puntiamo a viaggiare su una media di 12mila somministrazioni al giorno, per una quota settimanale di 84mila inoculazioni e per la fine di aprile contiamo di arrivare al traguardo delle 17mila somministrazioni giornaliere per 119mila alla settimana".