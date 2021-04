Vaccini: apre nuovo hub nel campo sportivo di Alghero

(ANSA) - ALGHERO, 02 APR - Apre ad Alghero un nuovo centro vaccinale, all'interno del complesso sportivo Mariotti. Le attività di vaccinazione inizieranno domattina alle 10,30, con la somministrazione ai cittadini già convocati e appartenenti alle categorie individuate dal piano vaccinale nazionale e regionale. Il Centro sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, la domenica dalle ore 9 alle ore 13. L'ingresso è in viale Aldo Moro. "L'apertura del centro vaccinale potrà apportare sicuramente quel contributo atteso per prevenire i contagi ed evitare che le persone più deboli, gli anziani, le categorie a rischio, possano contrarre il virus, e continuare la campagna per tutti cittadini nei prossimi mesi", afferma il sindaco, Mario Conoci. Al Mariotti ci saranno quattro punti dedicati all'accettazione, allestimenti all'esterno per infermeria, area pre-triage.

Nel frattempo preoccupano i dati legati ai contagi: sono 75 i casi di positività al coronavirus in città, ai quali si aggiungono 296 persone in quarantena.

Molte delle persone messe in isolamento sono studenti o personale dipendente delle scuole, seguito dell'individuazione di alunni positivi all'interno di molte classi di diversi istituti. Per questo è stato attivato un centro tamponi in modalità pit stop nella scuola media Maria Carta di via Malta.

(ANSA).