Tennis: Berrettini in campo a Cagliari, farà il doppio

(ANSA) - CAGLIARI, 02 APR - Anche Matteo Berrettini in campo a Cagliari. Il numero 10 del mondo si è ripreso dall'infortunio agli addominali che gli ha impedito di affrontare Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale dell'Australian Open lo scorso febbraio.

Il numero 1 azzurro sarà a Cagliari per l'Atp 250 Sardegna Open, ma giocherà solo il torneo di doppio per una ripresa più morbida in vista della stagione sulla terra battuta. Sarà in campo con il fratello Jacopo, numero 493 del mondo che in doppio ha recentemente ottenuto tre titoli ITF consecutivi a Sharm El Sheikh. "Prima di tutto vorrei ringraziare la Federazione Italiana Tennis per aver riservato a me e mio fratello Jacopo la wild card per il torneo di doppio a Cagliari - ha dichiarato Matteo Berrettini -. È sempre fantastico giocare un evento ATP a casa nostra in Italia e farlo al fianco di mio fratello lo renderà ancor più importante. Il mio recupero sta procedendo bene e insieme al mio team stiamo facendo il lavoro per tornare ai massimi livelli, con cautela. Non vedo l'ora di arrivare a Cagliari", ha concluso il tennista azzurro. (ANSA).