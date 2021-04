Pescano ricci in area vietata, 3mila esemplari sequestrati

(ANSA) - CAGLIARI, 02 APR - Oltre tremila ricci di mare pescati abusivamente vicino all'Isola di San Pietro, sito di Interesse Comunitario, sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Carloforte. Gli uomini della Capitaneria hanno intercettato due imbarcazioni, sorprendendo alcuni sub che pescavano i ricci in area vietata. I ricci, ancora vivi, sono stati rigettati in mare dall'unità navale della Guardia Costiera. Nei confronti dei pescatori sono scattate sanzioni per oltre 4.500 euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. (ANSA).