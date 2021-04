Pasqua: mons. Baturi "reimpostare la rotta della vita"

(ANSA) - CAGLIARI, 02 APR - "La debolezza strutturale di una economia che sconta tante difficoltà (di dimensioni, di innovazione, di sostegno) e si combina con la crisi demografica e lo spopolamento dei territori più interni complica tutto in una realtà come quella sarda ricca di cultura e tradizione, di bellezza e laboriosità, di capacità di sacrificio e solidarietà.

Dobbiamo tornare a confrontarci per reimpostare la rotta della vita, interrogarsi sul valore della convivenza. Sono però pochi i segni di un dibattito serio e lungimirante". E' impietosa la fotografia scattata, sopo 15 mesi dal suo arrivo in Sardegna, dall'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, in un'intervista che uscirà nel giorno di Pasqua nei settimanali "Il nuovo cammino" (diocesi di Ales-Terralba), "Il Portico" (diocesi di Cagliari), "SulcisIglesienteoggi" (diocesi di Iglesias).

"L'attuale emergenza ha messo in rilievo e aggravato i problemi connessi alle disuguaglianze di opportunità e di beni, di accesso alla sanità, alla tecnologia, all'educazione - spiega ancora alla vigilia di una seconda Pasqua blindata a causa del Covid - Penso ai giovani disoccupati e senza orientamento e alle fasce di popolazione costrette alla marginalità. Serve una maggiore partecipazione, serve una larghezza di visione politica per favorire l'azione delle forme di istituzionali di solidarietà anche in termini economici, organizzativi e normativi". Infine un appello: "È il momento nel quale tutti i cattolici lavorino per costruire una società più degna dell'uomo, personalista e comunitaria, solidale e sussidiaria".

Intanto tutte le diocesi dell'Isola si preparano a celebrare la Pasqua in maniera dimessa a causa delle misure restrittive imposte dalla zona rossa. Partecipazione alla messa permessa ai fedeli, ma nella chiesa più vicina, ma stop a tutte le processioni e a quasi tutti i riti con qualche deroga: il vescovo di Tempio Ampurias, Sebastiano Sanguinetti ha dato il via libera a S'Iscravamentu, con pochi confratelli dotati di mascherine a guanti, ma con i fedeli presenti, nel rispetto del distanziamento. A Sassari l'arcivescovo Gian Franco Saba presiederà ha anticipato la Veglia Pasquale alle 19 e domenica 4 aprile alle 8.30 sarà nella Casa circondariale di Bancali prima del solenne pontificale alle 10 in Duomo. A Cagliari niente riti de S'Incontru, ma solo chiese aperte ai fedeli. In ordine sparso le parrocchie delle varie diocesi, che oltre ad aprire le porte delle chiese hanno organizzato dirette radio, streaming o sulle pagine Facebook. (ANSA).