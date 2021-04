Covid: in Sardegna senza motivo o registrazione, 8 sanzioni

Salgono ancora gli arrivi in Sardegna nei giorni antecendenti alla Pasqua: tra il 31 marzo e l'1 aprile il Corpo forestale della Regione ha effettuato 3.773 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.385 nell'aeroporto di Cagliari e 731 in quello di Alghero; 1.007 nel porto di Olbia, 269 in quello di Porto Torres, 180 a Golfo Aranci, 111 a Santa Teresa di Gallura, 50 a Cagliari e 40 ad Arbatax.

Sono state notificate 8 contestazioni nei porti di Olbia (4) e di Golfo Aranci (2), perché privi di un giustificato motivo, e di Arbatax (2) per mancata registrazione nell'applicazione "Sardegna sicura". Sono stati effettuati anche 122 controlli nel territorio.