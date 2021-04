Basket: la Dinamo dice addio alla Champions

Addio sogno europeo. Ieri sera, dopo essere stata avanti con merito per 37 minuti alla Borse Arena di Bamberg, la Dinamo ha ceduto nel finale in volata ai tedeschi, spegnendo così ogni possibilità di qualificarsi per la Final Eight di Champions League. 92-86 il punteggio per i padroni di casa, non senza polemiche per l'arbitraggio.

Alla terza gara in sei giorni dopo 15 giorni di quarantena i sassaresi arrivano con assenze pesantissime: ai due play Spissu e Katic, più il giovane Re, tutti alle prese con i postumi Covid, si unisce all'ultimo istante anche Kruslin. "Gli arbitri devono essere professionali come lo siamo noi. Stanotte sicuramente non dormirò, sono convinto che per poter avere una buona competizione tutti i componenti devono essere al top.

Abbiamo giocato una grande partita, i miei ragazzi hanno dato tutto, più di tutto, meritavano almeno di giocare e perdere con merito, non per qualche episodio che ci ha messo in difficoltà. E non è la prima volta", ha commentato a caldo il coach dei sassaresi, Gianmarco Pozzecco.

"Ho grande rispetto per gli arbitri ma per poter avere una competizione migliore bisogna alzare il livello di tutti. Noi eravamo già in difficoltà per tante ragioni non voglio dare la colpa all'arbitraggio ma questa è un suggerimento per crescere come movimento - ha aggiunto - Congratulazioni a Bamberg perché ha disputato un'ottima partita".

Per i biancoblu non ci sarà nemmeno il tempo per leccarsi le ferite: domani alle 20,45 al PalaSerradimigni serve la miglior Dinamo per affrontare la gara di Lega A contro la Virtus Bologna, avversaria diretta nella corsa al miglior piazzamento nella griglia play off. Poi ci saranno le due gare interne del 6 e 8 aprile contro Nymburk e Bamberg, per chiudere a testa alta il girone di Champions dove proprio Nymburk e gli spagnoli del Zaragoza hanno guadagnato la qualificazione con due giornate di anticipo.