ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, risalgono contagi e Rt (1.18)

Alla vigilia dell'ingresso in zona rossa per le festività di Pasqua (tre giorni), la Sardegna resta stabilmente in zona arancione a causa dei numeri negativi nella curva pandemica.

Si assiste, infatti, all'impennata dell'indice di trasmissibilità che, secondo la bozza dell'Istituto superiore di sanità per la cabina di regia, sale dall'1.03 della settimana precedente all'1.18. L'Isola così è tra le 11 regioni nei quali l'Rt è sopra l'1: pesano i Comuni in zona rossa (diventati oggi 13 con Pula ) e il balzo dei contagi negli ultimi 14 giorni dell'84,2%.

In termini assoluti, come evidenzia l'Iss nelle sua tabelle, nel periodo 22-28 marzo il numero dei contagi settimanali da Covid passa a 1198 (794 nel periodo precedente) e fa schizzare a 74,8 l'indice per 100mila abitanti (49,6 la settimana prima).

Intanto salgono a 46.327 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 473 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 1.019.142 tamponi, per un incremento complessivo di 6.629 test rispetto al dato precedente. Si registrano anche due nuovi decessi (1.240 in tutto). Sono, invece, 244 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+8), mentre sono 35 (+1) i pazienti in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 14.752. I guariti sono complessivamente 30.044 (+274).

Capitolo vaccini. La Sardegna accelera sulle vaccinazioni con 8.607 dosi somministrate nella sola giornata di ieri e oltre 9.200 il 31 marzo, secondo i dati presenti nelle statistiche OpenData del governo. Ma l'Isola deve correre ancora di più se vuole arrivare a raddoppiare le inoculazioni giornaliere sino ad arrivare alle 17mila dosi in 24 ore, target fissato dal commissario Figliuolo ieri nell'isola, che ha chiesto un maggiore sforzo alla Regione mettendo anche a disposizione i medici militari.

E ad Alghero domani apre un nuovo centro vaccinale, all'interno del complesso sportivo Mariotti.