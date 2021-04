Vaccini: Gimbe, Sardegna agli ultimi posti in Italia

Nel giorno in cui il commissario per l'emergenza generale Francesco Paolo Figliuolo si trova in Sardegna per verificare l'andamento della campagna vaccinale, la Fondazione Gimbe diffondei dati sul trend delle somministrazioni nell'Isola, ultima in Italia per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. Le due dosi sono state infatti inoculate al 3,9% rispetto alla media dell'Italia che è del 5,3%.

Gli over 80 che hanno fatto i richiami si attestano sul 9,5% e anche stavolta la Sardegna è fanalino di coda mentre in Italia la media è del 28,8%, ma la prima dose è stata somministrata al 43,4% degli ultraottantenni sardi. La percentuale di popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è in linea con il resto del Paese, pari al 1,5% (Media Italia 1,8%), mentre la prima dose al 4,2% in questa fascia di popolazione.

Spicca invece, evidenzia il report di Gimbe, la categoria "Altro" con il 9,2% di dosi di vaccino somministrate nelle fascia 16-69 (21.450 dosi in numeri assoluti) mentre nel resto d'Italia si attesta all'8,7%.