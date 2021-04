Vaccini: appello sindaco Olbia, servono volontari per l'hub

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, si appella alla popolazione per avere supporto nell'assistenza alle persone che si recano al centro di vaccinazione. "Abbiamo bisogno di forze fresche", dice il primo cittadino". Fino a oggi il servizio di assistenza alle persone che vanno all'Hub per fare il vaccino è stato garantito dal personale della Protezione civile e da alcune associazioni di volontariato, ma non sono sufficienti. "Abbiamo necessità di personale amministrativo che dia una mano per la registrazione e l'invio dei dati delle persone vaccinate, e poi servono altri volontari per tutti i servizi di assistenza alle persone nell'hub prima e dopo la vaccinazione - continua Nizzi - Se ci sono aziende che vogliono aiutarci, o pensionati, o cassintegrati che in questo momento non stanno lavorando e vogliono dare una mano in questo periodo di emergenza, ci farebbe molto piacere".

Chi volesse raccogliere l'appello del primo cittadino può rivolgersi alla segreteria del sindaco al numero di telefono 0789/23504, o inviare una email all'indirizzo staff.sindaco@comune.olbia.ot.it.

"L'hub vaccinale sta funzionando, e giorno per giorno stiamo migliorando la struttura - conclude il primo cittadino - Per esempio sistemeremo dei gazebo per garantire un minimo di ombra alle persone che aspettano di essere vaccinate. Ma serve l'impegno di tutti".