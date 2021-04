Vaccini: a Sassari bus dedicato a chi deve raggiungere hub

L'Atp di Sassari mette a disposizione 24 corse di bus attive dal lunedì al sabato per raggiungere il centro vaccini covid allestito nel padiglione di Promocamera, nella zona industriale di Predda Niedda. I bus partono da via Tavolara con prima corsa alle 6.20, fino all'ultimo collegamento alle 21.40. Viceversa, dal polo fieristico è possibile raggiungere il centro città con lo stesso numero di corse, distribuite nell'intero arco della giornata sempre ogni 40 minuti, a partire dalle 6.40 per rientrare con l'ultimo collegamento alle 22.