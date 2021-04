Turismo: al Parco Asinara la carta verde della sostenibilità

Il Parco Nazionale dell'Asinara ottiene il prestigioso riconoscimento della Carta Europea del turismo sostenibile delle aree protette insieme ad altre sette realtà europee, entrando ufficialmente a far parte della federazione pan-europea Europarc. Un risultato che arriva al termine di un percorso portato avanti con il Ministero della Transizione Ecologica, che ha finanziato tutte le azioni di accreditamento, e con la Federazione Italiana dei Parchi.

Hanno inoltre aderito al percorso di certificazione i comuni di Porto Torres, di Stintino e di Castelsardo. Pandemia permettendo, la cerimonia di consegna del diploma si terrà l'1 luglio 2021 a Sabugal in Portogallo, nel corso del prossimo Ects Network Meeting. Oggi la rete Europarc Cets coinvolge 37 paesi in rappresentanza di migliaia di aree protette e siti Natura 2000. Complessivamente le organizzazioni riunite nella federazione gestiscono più di trenta milioni di ettari appartenenti alla Rete Natura 2000 (pari al 40% dell'estensione totale della rete) e la CETS rappresenta la certificazione più autorevole per la qualità della gestione.