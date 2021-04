Tirrenia: tratte Sardegna prorogate sino al 31 maggio

Con l'ultimo provvedimento del Consiglio dei ministri di ieri arriva la proroga, sino al 31 maggio, dei collegamenti marittimi con Sardegna, Sicilia e isole Tremiti svolti in regime di servizio pubblico, per il tempo necessario a consentire la fine delle procedure di gara. E ieri è scaduta la prima manifestazione di interesse, indetta dal ministero dei Trasporti, che riguarda la tratta Civitavecchia-Olbia: ancora non si conosce l'esito dell'avviso esplorativo, ma per ora i collegamenti sono salvi.

Nelle prossime ore, da quanto si apprende, sarà ripristinata la piattaforma di prenotazione sul sito Tirrenia che garantisce le corse come previsto dai videnti oneri di servizio pubblico scaduti il 28 febbraio e ora rinnovati sino a fine maggio.

Nel frattempo occhi puntati sul tribunale di Milano e sui piani presentati da Tirrenia e Moby per salvare la compagnia.