Curcio, arrivo dosi e vaccinatori sono temi per la Sardegna

"I temi su cui si gioca la partita sono due: l'arrivo dei vaccini e i vaccinatori". Lo ha dichiarato il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio che con il generale Figliuolo ha visitato i due hub della vaccinazione a Cagliari. "Dobbiamo capire con Regione Sardegna come implementare le forze in campo: medici di famiglia, odontoiatri, specializzandi, farmacie, tutto ciò che il sistema governativo ha potenziato". Nell'Isola, ha aggiunto, "le strutture a contorno ci sono, questa è una terra in cui la protezione civile regionale ha investito molto, sono stato alla direzione generale dove ho vito passi importanti fatti negli ultimi anni". Quindi, ha concluso, "il sistema di protezione civile regionale è a supporto, con quello nazionale abbiamo attivato l'attivabile, dobbiamo continuare così".

Oltre a Curcio e al generale Figliuolo, alla vista dei due hub alla Fiera di Cagliari erano presenti anche il governatore della Sardegna Christian Solinas e l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu.